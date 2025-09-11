Мирный развод Диброва: почему экс-супруга ушла в одних трусах – детали соглашения

Телеведущий Дмитрий Дибров сохранил всё совместное имущество после развода с супругой Полиной после 16 лет брака. Соглашение было достигнуто в рамках мирового договора между сторонами.

По информации источника kp.ru, условием стало неразглашение Дибровым деталей расставания в СМИ. В обмен экс-супруга отказалась от претензий на активы, оценённые ранее более чем в 1 млрд рублей.

"Полина ушла от него "в одних трусах". Всё это документально оформлено", — приводит издание слова подруги женщины.

Речь идёт о доме на Рублёвке, двух столичных квартирах и сбережениях.

Договорённость также регулирует вопросы содержания общих детей. Соглашение исключает единоличную опеку — трое сыновей будут официально проживать с обоими родителями. При этом алиментные обязательства не предусмотрены.

Решение связано с изменением финансового положения ведущего. После ухода из шоу "Кто хочет стать миллионером?" и перенесённого инсульта его доходы существенно сократились.