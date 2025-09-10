Лучший муж: щедрый подарок Лепса и внезапное заявление Авроры подогрели слухи о тайной свадьбе

Певец Григорий Лепс получил необычный комплимент от своей 19-летней возлюбленной Авроры Кибы.

Девушка публично назвала артиста "лучшим мужем" во время торжественного открытия его ресторана в Москве. Это заявление прозвучало в ответ на роскошный подарок от Лепса.

Артист преподнёс спутнице бриллиантовый браслет от известного ювелирного бренда. Стоимость подобных украшений начинается от 76 тысяч рублей.

"У кого-то самый лучший день, а у меня самый лучший муж", — написала Киба в социальной сети Instagram*.

Эта фраза мгновенно спровоцировала новые слухи о возможной тайной свадьбе пары.

Публичное появление Лепса с избранницей впервые состоялось на Петербургском экономическом форуме в прошлом году. С тех пор Лепс неоднократно делал девушке дорогие подарки.

В сентябре 2024 года артист официально представил Аврору как свою супругу, хотя официального подтверждения брака не поступало.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ