Никогда не планировала жить в Америке: Рита Дакота раскрыла причину зарубежного изгнания

Певица Рита Дакота заявила о вынужденном проживании за рубежом из-за ограничений на профессиональную деятельность в России. 

Артистка уточнила, что изначально уезжала в США для учёбы и работы над англоязычным альбомом в 2023 году.

"Я никогда не планировала жить в Америке", — подчеркнула Дакота в личном Instagram*-аккаунте.

По её словам, запрет на выступления в России был введён во время её пребывания в Лос-Анджелесе.

В настоящее время певица находится на Бали, где испытывает трудности с профессиональной реализацией. Она отмечает отсутствие специалистов необходимого уровня для записи музыки.

"Это мой личный ад!" — прокомментировала артистка свою творческую паузу.

В то же время Super со ссылкой на инсайдеров сообщило об отсутствии официальных запретов на концертную деятельность Дакоте в России.

По данным издания, артистка в настоящее время самостоятельно воздерживается от выступлений в РФ.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.