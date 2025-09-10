Никогда не планировала жить в Америке: Рита Дакота раскрыла причину зарубежного изгнания

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певица Рита Дакота заявила о вынужденном проживании за рубежом из-за ограничений на профессиональную деятельность в России.

Артистка уточнила, что изначально уезжала в США для учёбы и работы над англоязычным альбомом в 2023 году.

"Я никогда не планировала жить в Америке", — подчеркнула Дакота в личном Instagram*-аккаунте.

По её словам, запрет на выступления в России был введён во время её пребывания в Лос-Анджелесе.

В настоящее время певица находится на Бали, где испытывает трудности с профессиональной реализацией. Она отмечает отсутствие специалистов необходимого уровня для записи музыки.

"Это мой личный ад!" — прокомментировала артистка свою творческую паузу.

В то же время Super со ссылкой на инсайдеров сообщило об отсутствии официальных запретов на концертную деятельность Дакоте в России.

По данным издания, артистка в настоящее время самостоятельно воздерживается от выступлений в РФ.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ