Отар Кушанашвили раскрыл горькую правду о Ларисе Гузеевой: деньги затмили скромность

Журналист Отар Кушанашвили в эфире шоу "Токсики" резко раскритиковал поведение телеведущей Ларисы Гузеевой.

По его словам, успешное замужество и финансовое благополучие радикально изменили характер артистки. Кушанашвили вспомнил, что в начале карьеры Гузеева отличалась скромностью и неуверенностью в себе.

Он привёл пример из времени их совместной работы на канале ТВЦ, когда она многократно извинялась даже за случайные столкновения в коридоре.

"Через Ларису Гузееву видно, как удачное замужество и деньги меняют человека", — заявил журналист.

Кардинальные изменения произошли после прихода Гузеевой в шоу "Давай поженимся". Кушанашвили утверждает, что ведущая осознанно выбрала образ резкой и категоричной женщины для повышения популярности программы.

Особенное возмущение журналиста вызвала манера общения с гостями из регионов, которые не могут дать достойный отпор.

"Они берут девочку, которая запинается об коврик при работающей камере, и добивают её", — заключил Кушанашвили, объясняя потерю уважения к бывшей коллеге.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
