Загадка Ниццы: Катя Лель подключила Россию к поискам исчезнувшего мужа

Правда ТВ

Певица Катя Лель объявила о подключении российских государственных структур к расследованию исчезновения её экс-супруга Игоря Кузнецова в Ницце.

Это решение принято после пяти месяцев безрезультатных поисков французскими специалистами.

"Это всё ужасно! Я приняла решение всё-таки из России вести расследование", — заявила Лель на презентации группы "ЗаVисть".

Она уточнила, что официальный запрос будет направлен через российские инстанции.

Певица также сообщила, что их дочь Эмилия тяжело переживает исчезновение отца. Девочка пока не работает с психологом, пытаясь справиться с ситуацией самостоятельно.

Кузнецов пропал без вести в апреле 2025 года. Последний раз он выходил на связь из Ниццы 13 апреля.

Информацию о его исчезновении Лель первоначально получила от друзей бывшего супруга. С тех пор артистка активно занимается поисками.