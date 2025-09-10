Звёзды не сошлись: Аллегрова объяснила причину своего отсутствия на сцене

Певица Ирина Аллегрова заявила об отсутствии планов на скорое возвращение на сцену.

Карьерную паузу Аллегрова объявила в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Певица призналась, что без ограничений вероятно продолжала бы выступления ещё несколько лет.

Существенное влияние на решение оказали и последующие события.

"СВО радикально изменила нашу жизнь, и это не могло не отразиться на музыке", — пояснила Аллегрова в интервью Mash.

Артистка не исключает возможность возвращения, но отмечает, что для этого "должно сойтись много звёзд". Главным вопросом она называет выбор программы, соответствующей её творческому уровню.