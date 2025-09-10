Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Звёзды не сошлись: Аллегрова объяснила причину своего отсутствия на сцене

Певица Ирина Аллегрова заявила об отсутствии планов на скорое возвращение на сцену. 

Карьерную паузу Аллегрова объявила в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Певица призналась, что без ограничений вероятно продолжала бы выступления ещё несколько лет.

Существенное влияние на решение оказали и последующие события.

"СВО радикально изменила нашу жизнь, и это не могло не отразиться на музыке", — пояснила Аллегрова в интервью Mash.

Артистка не исключает возможность возвращения, но отмечает, что для этого "должно сойтись много звёзд". Главным вопросом она называет выбор программы, соответствующей её творческому уровню.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
