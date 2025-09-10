Звёздная ипотека: сколько платит Аглая Тарасова за роскошные апартаменты в Москве — суммы вас удивят

Актриса Аглая Тарасова выплачивает ежемесячный ипотечный взнос в размере одного миллиона рублей за квартиру в центре Москвы.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на свои источники, недвижимость, приобретённая за 125 млн рублей, расположена на Малой Никитской улице. Площадь апартаментов составляет 139 квадратных метров.

По данным издания, актриса может владеть ещё одной квартирой в Трёхпрудном переулке. Эта информация появилась вскоре после инцидента с задержанием Тарасовой.

28 августа актрису задержали в аэропорту Домодедово. При досмотре у неё обнаружили 0,4 грамма масла каннабиса, спрятанного внутри электронной сигареты.