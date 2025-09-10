Новый виток конфликта: Израиль грозит стереть Газу, если условия не будут выполнены

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сделал жесткое заявление. Он говорит, что Газа будет полностью уничтожена, если радикальное движение ХАМАС не сдаст оружие и не освободит всех заложников. По словам Каца, у ХАМАС есть выбор — принять условия Израиля или быть стёртыми вместе с Газой.
Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к палестинцам. Он призвал жителей сектора Газа самим избавиться от боевиков.
Ситуация остаётся крайне напряжённой. Израильские власти дают понять, что готовы пойти до конца, если их требования не выполнят.