Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Развод с Бондарчуком дал старт: Паулина Андреева снова в центре внимания – детали

0:59
Правда ТВ

Актриса Паулина Андреева возобновила активное участие в светской жизни после расторжения брака с режиссёром Фёдором Бондарчуком.

Ранее артистку крайне редко видели на публичных мероприятиях, но теперь её появления становятся регулярными.

9 сентября Андреева посетила премьеру второго сезона сериала "Лихие" в кинотеатре "Художественный".

Актриса пришла на событие одна и сохраняла сдержанность, отказавшись от комментариев для прессы. Её образ соответствовал привычному строгому стилю.

После замужества актриса сосредоточилась на сценарной работе, создав успешные проекты "Псих" и "Актрисы". Теперь она возвращается к актёрской профессии.

Вскоре зрители увидят Андрееву в фильме "Битва моторов" с Иваном Янковским и Юрием Борисовым. Также известно о её работе в новом проекте вместе с Данилой Козловским.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.