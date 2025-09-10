Развод с Бондарчуком дал старт: Паулина Андреева снова в центре внимания – детали

Актриса Паулина Андреева возобновила активное участие в светской жизни после расторжения брака с режиссёром Фёдором Бондарчуком.

Ранее артистку крайне редко видели на публичных мероприятиях, но теперь её появления становятся регулярными.

9 сентября Андреева посетила премьеру второго сезона сериала "Лихие" в кинотеатре "Художественный".

Актриса пришла на событие одна и сохраняла сдержанность, отказавшись от комментариев для прессы. Её образ соответствовал привычному строгому стилю.

После замужества актриса сосредоточилась на сценарной работе, создав успешные проекты "Псих" и "Актрисы". Теперь она возвращается к актёрской профессии.

Вскоре зрители увидят Андрееву в фильме "Битва моторов" с Иваном Янковским и Юрием Борисовым. Также известно о её работе в новом проекте вместе с Данилой Козловским.