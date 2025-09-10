Драка в "Кофемании" обернулась уголовным делом для Фёдора Смолова

В Москве против футболиста Фёдора Смолова возбудили уголовное дело. Инцидент произошёл ещё 28 мая в кафе "Кофемания", но широкую огласку получил позже, когда 5 июля в сеть попало видео драки. На записи видно, как нападающий ведёт себя агрессивно и нападает на посетителей заведения.

После появления ролика СМИ писали, что у Смолова требовали деньги, чтобы не публиковать кадры. Сам игрок 6 июля прокомментировал ситуацию, однако тогда МВД отказалось возбуждать дело.

Теперь расследование началось официально. Следственный комитет Москвы подтвердил, что дело заведено, но статью пока не называют.