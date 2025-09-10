Mia Boyka рассказала о своих поклонниках: частные самолёты и тысячи роз – вот как завоёвывают её сердце

Певица Mia Boyka (Мария Бойко) заявила, что её поклонники готовы на масштабные жесты ради внимания.

Артистка призналась, что фанаты совершают перелёты на частных самолётах в другие страны только для встречи с ней. По словам Мии, именно такие поступки она ценит больше всего.

Певице также часто дарят огромные букеты из тысяч роз. Она уверена, что мужчина должен делать подобные подарки, даже если не разделяет их ценности.

"Мы все девочки, и мы хотим чувствовать себя любимыми", — цитирует артистку "7Дней".

Также исполнительница призвала женщин не соглашаться на меньшее и не оставаться с неподходящим партнёром. Тот, кто по-настоящему любит, по её словам, будет ценить, баловать и заботиться.

Лучше дождаться своего человека даже в зрелом возрасте, считает певица, чем провести годы в несчастье с тем, кто не ценит. Такой союз, по её мнению, приводит лишь к ощущению ненужности.