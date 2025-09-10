Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

В Ижевске предотвратили покушение на сотрудника ОПК: агент задержан

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на ведущего сотрудника оборонного предприятия в Ижевске. По данным спецслужбы, преступление готовил агент украинской разведки. Его завербовали через мессенджер и поручили устроить подрыв с помощью самодельного взрывного устройства.

При задержании у мужчины нашли средства связи, инструкции по изготовлению взрывчатки и ядовитых веществ. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, подозреваемый отправлен в СИЗО.

Напомним, ранее в Курске по обвинению в госизмене арестовали женщину, которая, по версии следствия, прошла боевую подготовку в Казахстане и собиралась вступить в украинское вооружённое формирование.

