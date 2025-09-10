Польша проснулась под шум дронов: правительство собирает экстренное совещание

В Польше этой ночью зафиксировали массовое нарушение воздушного пространства дронами. Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что часть объектов была уничтожена, операция по их нейтрализации продолжается. Он отметил, что находится в постоянном контакте с президентом и министром обороны.

Замминистра обороны Цезарий Томчик назвал произошедшее актом агрессии, создавшим реальную угрозу для граждан. Повреждённый беспилотник уже нашли в деревне Чоснувка в Люблинском воеводстве.

Из-за инцидента временно закрыли аэропорты Жешув-Ясенка и Люблин, а польские и союзные военные самолёты подняли в воздух. Силы ПВО приведены в состояние наивысшей готовности.

В США конгрессмен Джо Уилсон обвинил Россию в атаке, назвав её "актом войны" и призвал президента Дональда Трампа ввести новые санкции против российской военной отрасли.

Утром Туск собрал экстренное заседание правительства. По данным Варшавы, вторжение дронов произошло в ту же ночь, когда на Украине объявили воздушную тревогу.