Тимати отреагировал на объявление в розыск СБУ: дерзкий ответ

Правда ТВ

Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) отреагировал на сообщения о своём розыске Службой безопасности Украины. Заявление музыкант опубликовал в личном Instagram*-аккаунте.

Исполнитель процитировал изменённую строчку из собственного хита в адрес украинских силовиков.

"Если я нужен тебе — ищи меня в клубе", — написал Тимати.

Артист расценил факт включения в список разыскиваемых лиц как показатель уровня его влияния. По мнению рэпера, подобное внимание со стороны спецслужб не может не импонировать.

"Соответственно, воспринимаю это как большой комплимент", — добавил Юнусов.

Ранее СБУ объявила Тимати в розыск по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ