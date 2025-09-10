Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Тимати отреагировал на объявление в розыск СБУ: дерзкий ответ

0:55
Правда ТВ

Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) отреагировал на сообщения о своём розыске Службой безопасности Украины. Заявление музыкант опубликовал в личном Instagram*-аккаунте.

Исполнитель процитировал изменённую строчку из собственного хита в адрес украинских силовиков.

"Если я нужен тебе — ищи меня в клубе", — написал Тимати.

Артист расценил факт включения в список разыскиваемых лиц как показатель уровня его влияния. По мнению рэпера, подобное внимание со стороны спецслужб не может не импонировать.

"Соответственно, воспринимаю это как большой комплимент", — добавил Юнусов.

Ранее СБУ объявила Тимати в розыск по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. 

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.