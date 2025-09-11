Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Кошки могут быть вашими личными врачами: как они находят болевые точки и уменьшают боль

Некоторые кошки, по словам ветеринара Николая Логинова, могут чувствовать недомогания человека и помогать облегчить его состояние. Например, животные часто ложатся на те части тела хозяев, где у них болит — живот или нога. При этом они начинают мурлыкать, и через несколько минут боль заметно уменьшается, что напоминает эффект массажа.

Владельцы кошек часто подтверждают, что их питомцы укладываются у головы при головной боли, и после мурлыканья неприятные ощущения проходят. Логинов объяснил, что, вероятно, кошки улавливают биополя или патологические изменения в организме, что помогает им воздействовать на болевые точки.

Иногда кошки могут даже "забрать" болезнь хозяев. В одном из случаев клиентка Логинова рассказала, что после её болезни, которая перешла в ремиссию, её кошка заболела той же болезнью и вскоре скончалась, что она воспринимает как акт самопожертвования животного.

Хотя механизм этого явления до конца не изучен, факты того, что кошки могут помогать своим владельцам, накапливаются.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
