Кошки могут быть вашими личными врачами: как они находят болевые точки и уменьшают боль

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Некоторые кошки, по словам ветеринара Николая Логинова, могут чувствовать недомогания человека и помогать облегчить его состояние. Например, животные часто ложатся на те части тела хозяев, где у них болит — живот или нога. При этом они начинают мурлыкать, и через несколько минут боль заметно уменьшается, что напоминает эффект массажа.

Владельцы кошек часто подтверждают, что их питомцы укладываются у головы при головной боли, и после мурлыканья неприятные ощущения проходят. Логинов объяснил, что, вероятно, кошки улавливают биополя или патологические изменения в организме, что помогает им воздействовать на болевые точки.

Иногда кошки могут даже "забрать" болезнь хозяев. В одном из случаев клиентка Логинова рассказала, что после её болезни, которая перешла в ремиссию, её кошка заболела той же болезнью и вскоре скончалась, что она воспринимает как акт самопожертвования животного.

Хотя механизм этого явления до конца не изучен, факты того, что кошки могут помогать своим владельцам, накапливаются.