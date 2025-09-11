ОСАГО и КАСКО — не панацея: какие подводные камни могут скрываться в договорах

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов рассказал о самых распространённых заблуждениях и подводных камнях, связанных с полисами ОСАГО и КАСКО.

Первое заблуждение заключается в том, что многие водители считают, что ОСАГО защищает их автомобиль. На самом деле, ОСАГО — это обязательная страховка, которая покрывает только ответственность водителя перед другими участниками ДТП, а не повреждения их собственного авто. В отличие от этого, КАСКО — добровольная страховка, которая защищает имущество владельца автомобиля. Однако по КАСКО компании часто навязывают дополнительные услуги, такие как страховка жизни, от которых можно и нужно отказываться.

Попов также отметил, что штрафы за отсутствие полиса ОСАГО остаются довольно низкими (800 рублей), что порой подталкивает водителей к риску. В настоящее время обсуждается внедрение системы, при которой отсутствие полиса будет фиксироваться камерами с использованием баз данных ГИБДД и РСА, чтобы штрафы начислялись автоматически.

Эксперт также подчеркнул важность внимательного выбора полиса и проверки условий договора, чтобы избежать недоразумений и скрытых условий.