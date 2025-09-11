Простые перерывы и минимум боли: как избежать проблем со спиной на работе

Врач-терапевт Клара Сычугова порекомендовала офисным работникам делать короткие перерывы каждые полчаса, чтобы предотвратить боли в спине, которые часто возникают из-за долгого сидения в одной позе. Во время перерыва можно выполнить несколько упражнений на растяжку или просто пройтись до кулера и обратно.

Также важно правильно организовать рабочее место. Монитор должен быть установлен так, чтобы верхняя его часть была на уровне глаз, а кресло — отрегулировано по росту.

Высота кресла должна позволять стопам полностью стоять на полу, а угол сгиба в коленях и тазобедренных суставах — быть около 90°, не более 110°. Сычугова советует начинать делать перерывы и следить за осанкой, пока боли в спине еще не возникли.