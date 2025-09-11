Почему банки часто задерживают возврат денег: юрист объяснил скрытые мотивы

Юрист Антон Палюлин объяснил, что банки могут задерживать возврат средств клиентам не только из-за проверок по законам о борьбе с отмыванием денег, но и по другим причинам. Иногда задержки происходят из-за технических проблем или внутренних процедур банка. Например, для некоторых операций банк может требовать личного присутствия клиента, даже если это не обязательно.

Кроме того, банки могут умышленно затягивать возврат денег, чтобы удерживать средства клиентов как можно дольше, зарабатывая на их обороте. Также с 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил право блокировать переводы на срок до 10 дней, что банки могут использовать как причину для задержки.

Также стоит отметить, что банки в России стали чаще замораживать счета на длительные сроки, если возникают подозрения о нелегальной деятельности. Эти блокировки могут длиться от 30 дней до шести месяцев, что также объясняется необходимостью соблюдать законодательство по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.