Почему садоводы срезают малину под ноль: неожиданный приём для щедрого урожая

0:48 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Осенью садоводы нередко срезают малину "под ноль". Но делать это стоит только с ремонтантными сортами, объясняет кандидат сельхознаук Андрей Седов. По его словам, такой приём помогает увеличить урожай: весной вырастают новые побеги, которые плодоносят всё лето и почти не повреждаются вредителями.

Учёный уточняет: можно и не косить ремонтантную малину. Тогда ягоды появятся и на старых, и на новых побегах, но общий урожай будет меньше.

При этом в северных регионах страны специалист советует ремонтантные сорта вообще не сажать. Там лето слишком короткое, и побеги не успевают вырасти и дать урожай. Для широты Москвы и севернее лучше выбирать обычные сорта малины.