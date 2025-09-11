Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Почему садоводы срезают малину под ноль: неожиданный приём для щедрого урожая

Осенью садоводы нередко срезают малину "под ноль". Но делать это стоит только с ремонтантными сортами, объясняет кандидат сельхознаук Андрей Седов. По его словам, такой приём помогает увеличить урожай: весной вырастают новые побеги, которые плодоносят всё лето и почти не повреждаются вредителями.

Учёный уточняет: можно и не косить ремонтантную малину. Тогда ягоды появятся и на старых, и на новых побегах, но общий урожай будет меньше.

При этом в северных регионах страны специалист советует ремонтантные сорта вообще не сажать. Там лето слишком короткое, и побеги не успевают вырасти и дать урожай. Для широты Москвы и севернее лучше выбирать обычные сорта малины.

