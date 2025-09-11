Запаса хватит на сотни лет: эта находка решит проблему жажды мегаполисов

Учёные нашли огромный источник пресной воды под Атлантикой. Международная экспедиция 501 этим летом пробурила дно у побережья Массачусетса и подняла тысячи литров почти пресной воды. Оказалось, что под океаном скрывается один из крупнейших подземных водоносных горизонтов Земли — он может тянуться от Нью-Джерси до штата Мэн.

Геофизик Брэндон Дуган отметил, что это последнее место, где можно было бы ожидать пресную воду. По предварённым оценкам, её хватило бы, чтобы снабжать Нью-Йорк сотни лет. Учёные предполагают, что вода могла попасть в осадочные породы ещё во времена ледников или когда уровень моря был значительно ниже.

Но исследователи предупреждают: прежде чем качать эту воду, нужно понять её возраст, состав и влияние на экосистемы. Геохимики делят образцы на миллилитры и отправляют в десятки лабораторий по всему миру. Биологи тоже насторожены — в этих водах могут жить неизвестные микроорганизмы.

Авторы подчёркивают: находка может стать спасением в условиях дефицита воды, который, по прогнозам ООН, достигнет 40% уже к 2030 году. Но вместе с надеждой открытие несёт и предостережение: любое вмешательство в океанские системы может обернуться непредсказуемыми последствиями.