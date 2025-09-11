Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Земля в хаосе: первые миллионы лет оказались куда бурнее, чем предполагали

Учёные выяснили, что формирование континентов на Земле началось гораздо раньше, чем считалось. Исследование, опубликованное в Nature Communications, показывает: уже в хадейскую эру, то есть более 4 миллиардов лет назад, происходили активные процессы субдукции и рост коры.

Международная группа геологов изучила древние включения магмы в кристаллах оливина из пород Южной Африки. Анализ изотопов стронция и редких элементов показал: значительная часть континентальной коры существовала уже к концу хадея. По оценкам, к тому времени могла сформироваться до 80 процентов её нынешнего объёма.

Учёные смоделировали процессы в недрах планеты. Компьютерные расчёты подтвердили, что ранняя Земля жила в режиме "подвижной крышки": мощные плюмы ослабляли литосферу и запускали субдукцию короткими, но интенсивными циклами.

Авторы подчёркивают: это меняет представления о зарождении континентов и раннем климате планеты. Активная тектоника могла создать условия для формирования океанов и появления первых строительных блоков жизни.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
