Йога уступила спорту: новое исследование рушит привычные представления о здоровье сосудов

Учёные из Университета Шарджи пришли к выводу, что йога менее эффективна для сосудов и сердца, чем традиционные виды физической активности. Результаты опубликованы в журнале Advances in Integrative Medicine.

Исследователи изучили данные разных клинических работ и сравнили йогу с другими упражнениями у людей с малоподвижным образом жизни. Оказалось, что привычные тренировки — от пилатеса и тай-чи до интервальных нагрузок — гораздо лучше улучшают эластичность сосудов.

Доктор Лина Дэвид объясняет: сосуды можно представить как гибкий шланг. Если они теряют эластичность, растёт риск инфаркта и инсульта. Она отмечает, что регулярные тренировки помогают сосудам сохранять гибкость, а йога даёт эффект, но не всегда и не у всех возрастных групп.

Учёные подчёркивают: сидячий образ жизни опасен, его уже называют "новым курением". Дэвид говорит, что движение — лучшая защита, и даже простые упражнения помогают сосудам "забыть" вред от долгого сидения.

Йога остаётся доступной и полезной практикой, особенно для пожилых людей, но для устойчивого результата специалисты советуют дополнять её более активными тренировками.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
