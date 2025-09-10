Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Спасает кожу и кораллы одновременно: создан солнцезащитный крем, который ломает привычные стереотипы

Учёные из Технологического университета Наньянга в Сингапуре создали необычный крем от солнца — он сделан из пыльцы камелии. Новый состав не только защищает кожу от ультрафиолетовых лучей, но и охлаждает её. По данным исследователей, кожа остаётся примерно на пять градусов холоднее в течение двадцати минут по сравнению с обычными средствами.

Главное отличие — экологичность. Учёные проверили, как действует крем на кораллы. Выяснилось, что привычные солнцезащитные средства вызывают их обесцвечивание всего за два дня и гибель к шестому. Пыльцевый крем не нанёс вреда — кораллы оставались здоровыми даже через два месяца.

Руководитель работы профессор Чо Нам-Джун объясняет: пыльца безопасна, доступна и устойчива к ультрафиолету. Специалисты разработали способ превращать её в гель, который легко наносить на кожу. Пока продукт не продаётся, но университет уже ищет партнёров для его запуска в производство

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
