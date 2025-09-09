Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Ида Галич вышла на работу с новорождённой дочкой: как прошли первые съёмки

0:52
Правда ТВ

Телеведущая Ида Галич вернулась к работе через месяц после родов. Об этом она сообщила в своём аккаунте в социальных сетях, подробно описав первый съёмочный день.

По словам Галич, она приехала на съёмки вместе с новорождённой дочерью. Подготовка к программе началась с десяти часов утра, а завершилось всё только в девять часов вечера.

"Малышка хорошо себя чувствовала и много гуляла. Я была счастлива вернуться к любимому делу", — отметила телеведущая.

В перерывах между съёмками она кормила ребёнка грудью.

Напомним, что отцом ребенка является предприниматель Олег Ледвич, с которым Галич объявила о помолвке в начале 2025 года.

Это второй ребёнок для телеведущей: у неё также есть пятилетний сын Леон от предыдущего брака.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
