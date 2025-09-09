Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Митя Фомин отреагировал на резкие слова Цискаридзе: выглядел как корова на льду

Певец Митя Фомин в шоу Ляйсан Утяшевой "Дерзкая готовка" затронул тему своих выступлений в проекте "Ледниковый период" и критики со стороны Николая Цискаридзе.

Фомин отметил, что не держит обиды на оценку члена жюри.

"Он довольно нелестно отзывался о моей грации и позиции. С его точки зрения я действительно выглядел как корова на льду", — признался певец.

Он добавил, что объективно воспринимает замечания профессионала.

Второй темой разговора стал необычный опыт работы Фомина в Соединённых Штатах. Артист рассказал о периоде, когда он подрабатывал массажистом.

По его словам, ему пришлось столкнуться с двусмысленными ожиданиями клиентов.

"Никто не объяснил мне, наивному сибирскому мальчику, что массаж часто означает эскорт", — поделился подробностями Фомин.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
