Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Регина Тодоренко столкнулась с новой ночной реальностью из-за беременности: муж может переехать на диван

1:01
Правда ТВ

Телеведущая Регина Тодоренко сообщила о проблемах со сном в третьем триместре беременности. Соответствующее заявление она сделала в своём Telegram-канале, обратившись к подписчикам.

Звезда шоу "Орёл и решка" описала своё состояние как период ночных бдений.

"Я всё чаще просыпаюсь среди ночи. Кажется, тело устало, а вот мысли — наоборот, бодрствуют", — пояснила Тодоренко.

Она добавила, что научилась воспринимать это как естественную подготовку к рождению ребёнка.

Для нормализации сна телеведущая использует несколько методов. В их число входят тёплый душ, дыхательные упражнения и вечерние беседы с супругом, музыкантом Владом Топаловым.

При этом Тодоренко выразила опасение, что её ночные пробуждения могут нарушать отдых мужа.

"Надеюсь, не придётся его больше будить, а то через неделю, боюсь, он съедет на диван", — с юмором отметила она.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Дочь Заворотнюк раскрыла трогательный секрет: какой подарок от мамы до сих пор греет ей сердце
Дочь Заворотнюк раскрыла трогательный секрет: какой подарок от мамы до сих пор греет ей сердце
Тайное стало явным: Гарифуллина раскрыла секрет своей свадьбы с Воробьёвым в самом неожиданном месте
Тайное стало явным: Гарифуллина раскрыла секрет своей свадьбы с Воробьёвым в самом неожиданном месте
Антон Филипенко поддержал Аглаю Тарасову после задержания: актёр не исключает подброс запрещённых веществ
Антон Филипенко поддержал Аглаю Тарасову после задержания: актёр не исключает подброс запрещённых веществ
Ксения Бородина меняет профессию: от телеведущей к актрисе в комедии с Алексеем Чадовым
Ксения Бородина меняет профессию: от телеведущей к актрисе в комедии с Алексеем Чадовым
Редкоземельные шахматы: Россия сделала ход Вашингтону
Редкоземельные шахматы: Россия сделала ход Вашингтону
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.