Регина Тодоренко столкнулась с новой ночной реальностью из-за беременности: муж может переехать на диван

Правда ТВ

Телеведущая Регина Тодоренко сообщила о проблемах со сном в третьем триместре беременности. Соответствующее заявление она сделала в своём Telegram-канале, обратившись к подписчикам.

Звезда шоу "Орёл и решка" описала своё состояние как период ночных бдений.

"Я всё чаще просыпаюсь среди ночи. Кажется, тело устало, а вот мысли — наоборот, бодрствуют", — пояснила Тодоренко.

Она добавила, что научилась воспринимать это как естественную подготовку к рождению ребёнка.

Для нормализации сна телеведущая использует несколько методов. В их число входят тёплый душ, дыхательные упражнения и вечерние беседы с супругом, музыкантом Владом Топаловым.

При этом Тодоренко выразила опасение, что её ночные пробуждения могут нарушать отдых мужа.

"Надеюсь, не придётся его больше будить, а то через неделю, боюсь, он съедет на диван", — с юмором отметила она.