Редкоземельные шахматы: Россия сделала ход Вашингтону

Россия готова предложить США редкоземельные металлы в обмен на снятие санкций. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов Руслан Димухамедов.

Он отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы ограничения сняли не только с торговли редкими металлами, но и с продукции на их основе. Взамен Россия готова обеспечить поставки РЗМ и других ресурсов. По словам Димухамедова, речь идёт о взаимовыгодных условиях сотрудничества.

Президент Владимир Путин ещё в феврале заявлял о готовности к совместной работе с США в этой сфере. Позже глава РФПИ Кирилл Дмитриев подтвердил наличие переговоров. При этом, как сообщил вице-премьер Денис Мантуров, Россия обсуждает аналогичные проекты и с Китаем, которого интересуют технологии извлечения оксидов редкоземельных металлов.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
