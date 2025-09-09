Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Крах надежд: эмигрировавшая в США Рита Дакота рассказала о последствиях отмены концертов в РФ

1:06
Правда ТВ

Певица Рита Дакота сообщила, что запрет на проведение концертов в России серьёзно повлиял на её ментальное состояние.

В своём видеообращении исполнительница не скрывала слёз. Она описала ощущение полного разрушения карьеры, которое пришлось пережить.

"Я просто не знаю, хватит ли мне физически сил заново построить разрушенное", — призналась Дакота.

Певица сравнила сложившуюся ситуацию с необходимостью начинать всё с нуля в новой стране. Особенные трудности вызывает отсутствие социальных связей и профессионального опыта работы за рубежом.

"Как представлю, что всё нужно начинать практически с нуля — хочется свернуться калачиком и плакать", — добавила она.

При этом Дакота отметила, что старается сохранять позитивный настрой. Она упомянула хорошее здоровье, поддержку семьи и возможности для путешествий.

Напомним, что последний концерт певицы в Москве состоялся в октябре 2023 года, после чего она переехала в США с семьёй.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Митя Фомин отреагировал на резкие слова Цискаридзе: выглядел как корова на льду
Митя Фомин отреагировал на резкие слова Цискаридзе: выглядел как корова на льду
Ида Галич вышла на работу с новорождённой дочкой: как прошли первые съёмки
Ида Галич вышла на работу с новорождённой дочкой: как прошли первые съёмки
Воробьёв удивил заявлением о семейной жизни: вот почему он живёт отдельно от жены и ребёнка
Воробьёв удивил заявлением о семейной жизни: вот почему он живёт отдельно от жены и ребёнка
Дочь Заворотнюк раскрыла трогательный секрет: какой подарок от мамы до сих пор греет ей сердце
Дочь Заворотнюк раскрыла трогательный секрет: какой подарок от мамы до сих пор греет ей сердце
Тайное стало явным: Гарифуллина раскрыла секрет своей свадьбы с Воробьёвым в самом неожиданном месте
Тайное стало явным: Гарифуллина раскрыла секрет своей свадьбы с Воробьёвым в самом неожиданном месте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.