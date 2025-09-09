Крах надежд: эмигрировавшая в США Рита Дакота рассказала о последствиях отмены концертов в РФ

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певица Рита Дакота сообщила, что запрет на проведение концертов в России серьёзно повлиял на её ментальное состояние.

В своём видеообращении исполнительница не скрывала слёз. Она описала ощущение полного разрушения карьеры, которое пришлось пережить.

"Я просто не знаю, хватит ли мне физически сил заново построить разрушенное", — призналась Дакота.

Певица сравнила сложившуюся ситуацию с необходимостью начинать всё с нуля в новой стране. Особенные трудности вызывает отсутствие социальных связей и профессионального опыта работы за рубежом.

"Как представлю, что всё нужно начинать практически с нуля — хочется свернуться калачиком и плакать", — добавила она.

При этом Дакота отметила, что старается сохранять позитивный настрой. Она упомянула хорошее здоровье, поддержку семьи и возможности для путешествий.

Напомним, что последний концерт певицы в Москве состоялся в октябре 2023 года, после чего она переехала в США с семьёй.