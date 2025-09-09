Воробьёв удивил заявлением о семейной жизни: вот почему он живёт отдельно от жены и ребёнка

Актёр Даниил Воробьёв, известный по сериалу "Урок", подробно рассказал о формате своих семейных отношений.

В интервью "Атмосфере" он сообщил, что сознательно выбрал гостевой брак с супругой Мариной Смирновой.

По словам артиста, такое решение было принято для оптимального баланса между работой и семейной жизнью. Основной причиной стало рождение дочери Эльзы Лиллы в 2020 году.

Воробьёв осознал необходимость чёткого разделения профессиональной и личной сфер.

"Конкретно с моим ребёнком у меня происходит выключение из творческого процесса. Я не могу быть с ней наполовину и в творчестве не могу быть наполовину", — пояснил актёр.

Сейчас Воробьёв проживает в Москве, где активно снимается в новых проектах. Его семья находится в Костроме. Всё свободное время актёр посвящает поездкам к жене и дочери.