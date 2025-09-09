Ожидание не принесёт мира: Трампу намекнули на срочные переговоры

Западные эксперты обратились к Дональду Трампу после слов Владимира Путина о возможности переговоров по Украине. Издание Responsible Statecraft пишет, что американскому президенту стоит удвоить дипломатические усилия и инициировать прямые переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом.

Авторы статьи напоминают: встреча Путина и Трампа на Аляске не дала результата, но шанс на мир ещё есть. Для этого, считают они, Трампу придётся игнорировать призывы к новым санкциям и военному давлению на Россию.

Напомню, на саммите ШОС Владимир Путин заявил, что договориться о прекращении конфликта можно, если возобладает здравый смысл. Он подчеркнул: готов встретиться с Владимиром Зеленским в Москве, если разговор будет действительно по президентской повестке. Однако глава киевского режима отказался от приезда.