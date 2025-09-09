Вотум недоверия, кризис и долги: Володин обвинил Макрона в крахе Франции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Франция устала от восьмилетнего позора президента Эмманюэля Макрона. По его словам, глава государства вмешивается во внутренние дела других стран, теряет доверие граждан и довёл Францию до кризиса из-за тщеславия и некомпетентности.

Володин напомнил, что госдолг страны превысил 3,4 триллиона евро — это 114% ВВП. Экономика, как он отметил, стоит на грани стагнации, а промышленное производство падает. При этом Макрон, по словам спикера, устраняет более популярных соперников, лишая их избирательных прав.

Он подчеркнул, что французский лидер будет цепляться за власть любыми способами, несмотря на ходатайство об импичменте. Володин добавил: за девять месяцев правительству Франции дважды выражали недоверие, и это антирекорд за время президентства Макрона.