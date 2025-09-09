Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Дочь Заворотнюк раскрыла трогательный секрет: какой подарок от мамы до сих пор греет ей сердце

Правда ТВ

Анна Заворотнюк рассказала о памятном подарке от своей матери, актрисы Анастасии Заворотнюк. Поводом для воспоминаний стало посещение дочерью знаменитости вечеринки в стиле Barbie.

В своих социальных сетях модель поделилась эмоциями после мероприятия. Возвращаясь с праздника, она вспомнила об особенной игрушке из детства.

"Вспомнила свою любимую куклу — это была Барби балерина, которую мамочка привезла мне из Америки", — написала Анна Заворотнюк.

Она подробно описала подарок, отметив, что та была на пуантах и в голубой пачке. К сожалению, кукла не сохранилась до настоящего времени.

Анна выразила желание найти аналогичную модель через интернет, чтобы показать её своей аудитории.

Напомним, что весной 2025 года Анна Заворотнюк родила сына, которого назвала Марселем.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
