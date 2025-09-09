Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Сентябрь решает судьбу льгот: что изменится уже через месяц

Россиянам напоминают: до 1 октября нужно определиться, как получать федеральные льготы. Социальный фонд сообщает, что можно выбрать натуральную форму — это лекарства, медизделия, путевки в санаторий и бесплатный проезд к месту лечения. А можно взять денежную компенсацию. Сейчас она составляет 1728 рублей 46 копеек в месяц.

В фонде уточняют: отказаться можно как от всего пакета, так и частично. Например, оставить право на санаторий и дорогу к нему, а лекарства заменить выплатой.

Чтобы выбрать вариант, нужно подать заявление — через портал Госуслуг, клиентскую службу фонда или МФЦ. Решение начнет действовать с нового года и будет актуально, пока человек снова не подаст заявление об изменении.

