Антон Филипенко поддержал Аглаю Тарасову после задержания: актёр не исключает подброс запрещённых веществ

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актёр Антон Филипенко посетил свою избранницу Аглаю Тарасову после её задержания. Инцидент произошёл в аэропорту по возвращении актрисы из Израиля 28 августа.

Филипенко выразил серьёзную озабоченность ситуацией и отметил, что лишён возможности оперативно узнавать о состоянии здоровья Тарасовой, поскольку ей ограничили доступ к мобильной связи.

Актёр также не исключил версию о том, что запрещённые вещества могли быть подброшены.

"Она сильная, всё выдержит. Но ей нужна поддержка", — цитируют Филипенко "Известия".

Во время досмотра багажа в "зелёном коридоре" у Тарасовой была обнаружена электронная сигарета. Согласно проведённой экспертизе, в устройстве содержались наркотические вещества.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Актрисе может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.