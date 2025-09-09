Антон Филипенко поддержал Аглаю Тарасову после задержания: актёр не исключает подброс запрещённых веществ

Актёр Антон Филипенко посетил свою избранницу Аглаю Тарасову после её задержания. Инцидент произошёл в аэропорту по возвращении актрисы из Израиля 28 августа.
Филипенко выразил серьёзную озабоченность ситуацией и отметил, что лишён возможности оперативно узнавать о состоянии здоровья Тарасовой, поскольку ей ограничили доступ к мобильной связи.
Актёр также не исключил версию о том, что запрещённые вещества могли быть подброшены.
"Она сильная, всё выдержит. Но ей нужна поддержка", — цитируют Филипенко "Известия".
Во время досмотра багажа в "зелёном коридоре" у Тарасовой была обнаружена электронная сигарета. Согласно проведённой экспертизе, в устройстве содержались наркотические вещества.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Актрисе может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.