Маргарита Симоньян прервала молчание после операции: первое сообщение из больницы

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян успешно перенесла хирургическое вмешательство. О своём самочувствии она сообщила лично в своём Telegram-канале.
Первый пост Симоньян написала спустя несколько часов после выхода из-под наркоза.
"Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите", — отметила Симоньян.
Медиаменеджер поблагодарила всех за поддержку и переживания.
Ранее на телевизионном эфире Симоньян дала понять, что операция связана с серьёзным заболеванием.
Новость вызвала широкий отклик среди подписчиков и коллег, которые оставили множество пожеланий скорейшего выздоровления в комментариях к её сообщению.