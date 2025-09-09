Маргарита Симоньян прервала молчание после операции: первое сообщение из больницы

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян успешно перенесла хирургическое вмешательство. О своём самочувствии она сообщила лично в своём Telegram-канале.

Первый пост Симоньян написала спустя несколько часов после выхода из-под наркоза.

"Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите", — отметила Симоньян.

Медиаменеджер поблагодарила всех за поддержку и переживания.

Ранее на телевизионном эфире Симоньян дала понять, что операция связана с серьёзным заболеванием.

Новость вызвала широкий отклик среди подписчиков и коллег, которые оставили множество пожеланий скорейшего выздоровления в комментариях к её сообщению.