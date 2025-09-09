Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Тайное стало явным: Гарифуллина раскрыла секрет своей свадьбы с Воробьёвым в самом неожиданном месте

0:52
Правда ТВ

Оперная певица Аида Гарифуллина представила свадебные фотографии с мужем Алексеем Воробьёвым.

Показ состоялся в ходе её сольного концерта на исторической сцене Большого театра в Москве. В отличие от многих знаменитостей, пара ранее не публиковала кадры с торжества в социальных сетях.

Гарифуллина включила их в видеоряд, сопровождающий один из музыкальных номеров. Трогательные снимки стали частью композиции, посвящённой семье и близким людям певицы.

На мероприятии присутствовал сам Алексей Воробьёв вместе с дочерью Аиды Оливией и её матерью Ляйлой Гарифуллиной.

Мама оперной дивы ранее выразила поддержку зятю.

"То, что два талантливых человека встретились — это замечательно", — отметила Ляйля Гарифуллина.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
Воробьёв удивил заявлением о семейной жизни: вот почему он живёт отдельно от жены и ребёнка
Воробьёв удивил заявлением о семейной жизни: вот почему он живёт отдельно от жены и ребёнка
Регина Тодоренко столкнулась с новой ночной реальностью из-за беременности: муж может переехать на диван
Регина Тодоренко столкнулась с новой ночной реальностью из-за беременности: муж может переехать на диван
Дочь Заворотнюк раскрыла трогательный секрет: какой подарок от мамы до сих пор греет ей сердце
Дочь Заворотнюк раскрыла трогательный секрет: какой подарок от мамы до сих пор греет ей сердце
Антон Филипенко поддержал Аглаю Тарасову после задержания: актёр не исключает подброс запрещённых веществ
Антон Филипенко поддержал Аглаю Тарасову после задержания: актёр не исключает подброс запрещённых веществ
Ксения Бородина меняет профессию: от телеведущей к актрисе в комедии с Алексеем Чадовым
Ксения Бородина меняет профессию: от телеведущей к актрисе в комедии с Алексеем Чадовым
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.