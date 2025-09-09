Тайное стало явным: Гарифуллина раскрыла секрет своей свадьбы с Воробьёвым в самом неожиданном месте

Оперная певица Аида Гарифуллина представила свадебные фотографии с мужем Алексеем Воробьёвым.
Показ состоялся в ходе её сольного концерта на исторической сцене Большого театра в Москве. В отличие от многих знаменитостей, пара ранее не публиковала кадры с торжества в социальных сетях.
Гарифуллина включила их в видеоряд, сопровождающий один из музыкальных номеров. Трогательные снимки стали частью композиции, посвящённой семье и близким людям певицы.
На мероприятии присутствовал сам Алексей Воробьёв вместе с дочерью Аиды Оливией и её матерью Ляйлой Гарифуллиной.
Мама оперной дивы ранее выразила поддержку зятю.
"То, что два талантливых человека встретились — это замечательно", — отметила Ляйля Гарифуллина.