Ксения Бородина меняет профессию: от телеведущей к актрисе в комедии с Алексеем Чадовым

Телеведущая Ксения Бородина начала съёмки в полнометражной картине "За любовь". Проект представляет собой романтическую комедию с элементами фантастики.

Главные роли в ленте исполняют сама Бородина и актёр Алексей Чадов.

Сюжет фильма рассказывает историю пары, находящейся на грани развода. Неожиданно герои получают доступ к магическому артефакту — бутылке, исполняющей желания. Это открывает перед ними новые возможности.

Несмотря на предвкушение интересной работы, Бородина признаётся в переживаниях. Новый формат требует от неё серьёзной подготовки и полного погружения.

"Теперь дни проходят так: читаю сценарий, учу текст. Переживаю? Сильно, учитывая, что это новый опыт", — поделилась телеведущая.

График съёмок очень интенсивный и предполагает многочасовые рабочие смены. Ранее Бородина уже появлялась в кино, но лишь в эпизодических и камео-ролях.