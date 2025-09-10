Деньги могут потерять в цене: как сохранить доходность в ближайшие дни

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Банки готовятся к новому витку перемен: 12 сентября Центробанк может снизить ключевую ставку. Об этом в беседе с MoneyTimes рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ Елена Мешкова.

По её словам, есть сразу несколько факторов: охлаждение экономики, замедление инфляции, устойчивый рубль и возможное ужесточение бюджетной политики. Всё это подталкивает регулятора к смягчению денежной политики.

Что это значит для граждан? В первую очередь — изменения по вкладам и кредитам. Ставки по депозитам уже начали снижаться. Поэтому эксперт советует не тянуть: открыть или продлить вклад сейчас, причём часть разместить на короткий срок, а часть — на более длинный, чтобы зафиксировать доходность.

А вот с кредитами и ипотекой Мешкова рекомендует повременить до решения Центробанка. Сейчас ставки для населения остаются высокими, а при дальнейшем снижении ключевой они могут стать доступнее.