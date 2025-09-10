Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Деньги могут потерять в цене: как сохранить доходность в ближайшие дни

1:04
Правда ТВ

Банки готовятся к новому витку перемен: 12 сентября Центробанк может снизить ключевую ставку. Об этом в беседе с MoneyTimes рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ Елена Мешкова.

По её словам, есть сразу несколько факторов: охлаждение экономики, замедление инфляции, устойчивый рубль и возможное ужесточение бюджетной политики. Всё это подталкивает регулятора к смягчению денежной политики.

Что это значит для граждан? В первую очередь — изменения по вкладам и кредитам. Ставки по депозитам уже начали снижаться. Поэтому эксперт советует не тянуть: открыть или продлить вклад сейчас, причём часть разместить на короткий срок, а часть — на более длинный, чтобы зафиксировать доходность.

А вот с кредитами и ипотекой Мешкова рекомендует повременить до решения Центробанка. Сейчас ставки для населения остаются высокими, а при дальнейшем снижении ключевой они могут стать доступнее.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.