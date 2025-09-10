Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Залог за квартиру превращается в ловушку: что нужно знать арендаторам

1:08
Правда ТВ

Если арендодатель не хочет возвращать залог за квартиру, закон на стороне арендатора — но действовать нужно грамотно. Об этом Pravda. Ru рассказал доктор юридических наук, зампред Союза юристов Москвы Александр Толмачев.

По его словам, залог — это страховая сумма, и она должна быть возвращена после окончания аренды, если жильё сдано в порядке. Но в договоре могут быть прописаны условия, из-за которых часть денег удержат: например, долг за коммуналку или несвоевременное уведомление о выезде.

Если квартира возвращена без претензий, а залог не отдают, эксперт советует направить арендодателю письменную претензию. Если это не помогает — обращаться в суд. Здесь важно иметь договор и другие письменные доказательства.

Толмачев подчёркивает: при устной договорённости вернуть деньги через суд почти невозможно. Свидетельские показания редко принимаются как достаточное основание. Поэтому главное правило для арендаторов — всегда подписывать договор и внимательно читать его условия.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.