Залог за квартиру превращается в ловушку: что нужно знать арендаторам

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Если арендодатель не хочет возвращать залог за квартиру, закон на стороне арендатора — но действовать нужно грамотно. Об этом Pravda. Ru рассказал доктор юридических наук, зампред Союза юристов Москвы Александр Толмачев.

По его словам, залог — это страховая сумма, и она должна быть возвращена после окончания аренды, если жильё сдано в порядке. Но в договоре могут быть прописаны условия, из-за которых часть денег удержат: например, долг за коммуналку или несвоевременное уведомление о выезде.

Если квартира возвращена без претензий, а залог не отдают, эксперт советует направить арендодателю письменную претензию. Если это не помогает — обращаться в суд. Здесь важно иметь договор и другие письменные доказательства.

Толмачев подчёркивает: при устной договорённости вернуть деньги через суд почти невозможно. Свидетельские показания редко принимаются как достаточное основание. Поэтому главное правило для арендаторов — всегда подписывать договор и внимательно читать его условия.