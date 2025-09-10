Залог за квартиру превращается в ловушку: что нужно знать арендаторам

Если арендодатель не хочет возвращать залог за квартиру, закон на стороне арендатора — но действовать нужно грамотно. Об этом Pravda. Ru рассказал доктор юридических наук, зампред Союза юристов Москвы Александр Толмачев.
По его словам, залог — это страховая сумма, и она должна быть возвращена после окончания аренды, если жильё сдано в порядке. Но в договоре могут быть прописаны условия, из-за которых часть денег удержат: например, долг за коммуналку или несвоевременное уведомление о выезде.
Если квартира возвращена без претензий, а залог не отдают, эксперт советует направить арендодателю письменную претензию. Если это не помогает — обращаться в суд. Здесь важно иметь договор и другие письменные доказательства.
Толмачев подчёркивает: при устной договорённости вернуть деньги через суд почти невозможно. Свидетельские показания редко принимаются как достаточное основание. Поэтому главное правило для арендаторов — всегда подписывать договор и внимательно читать его условия.