Сладкая жизнь рака: как глюкоза помогает опухоли выживать

Учёные нашли, как глиобластома — один из самых агрессивных видов рака мозга — "перепрограммирует" питание клеток. Исследование в журнале Nature показало: опухоль использует глюкозу не для выработки энергии, как здоровый мозг, а для строительства ДНК и РНК. Это помогает клеткам быстрее делиться и распространяться.

Специалисты проследили метаболизм с помощью меченой глюкозы у пациентов и мышей. В коре мозга сахар шёл в цикл Кребса и образование нейромедиаторов. А вот в опухоли эти процессы блокировались, и недостающие вещества она брала из аминокислот — в первую очередь серина.

Когда мышей переводили на диету с ограничением серина и глицина, рост глиобластомы замедлялся, а стандартная терапия действовала эффективнее. Авторы подчёркивают: пока речь идёт о доклинических данных, но они открывают дорогу к новым диетическим и лечебным стратегиям.

Ранее сообщалось и о другом подходе: соединения на основе галлия не только уничтожают опухолевые клетки, но и активируют иммунитет, делая рак более уязвимым.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
