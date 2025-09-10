Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Плохая кредитная история — не приговор: как вернуть доверие банков

0:54
Правда ТВ

Испорченная кредитная история — ещё не приговор. Зампред правления СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин в беседе с Pravda. Ru рассказал, как вернуть доверие банков.

Первое, что нужно сделать, — закрыть все просрочки и исправить старые ошибки. После этого важно начать формировать новую историю: вовремя платить по действующим кредитам и показывать финансовую дисциплину.

Эксперт отметил, что банки обращают внимание и на нагрузку. Если займов слишком много, новые кредиты могут не одобрить даже при регулярных платежах. Поэтому лучше снизить долговую нагрузку.

Помочь в восстановлении репутации может кредит под залог — например, автомобиля. Если обслуживать его безупречно, со временем кредитная история улучшится, и шансы на новые займы возрастут.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.