Плохая кредитная история — не приговор: как вернуть доверие банков

Испорченная кредитная история — ещё не приговор. Зампред правления СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин в беседе с Pravda. Ru рассказал, как вернуть доверие банков.

Первое, что нужно сделать, — закрыть все просрочки и исправить старые ошибки. После этого важно начать формировать новую историю: вовремя платить по действующим кредитам и показывать финансовую дисциплину.

Эксперт отметил, что банки обращают внимание и на нагрузку. Если займов слишком много, новые кредиты могут не одобрить даже при регулярных платежах. Поэтому лучше снизить долговую нагрузку.

Помочь в восстановлении репутации может кредит под залог — например, автомобиля. Если обслуживать его безупречно, со временем кредитная история улучшится, и шансы на новые займы возрастут.