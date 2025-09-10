Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Поход в лес может закончиться больницей: о чём забывают даже опытные грибники

1:13
Правда ТВ

Поход в лес — это не только отдых, но и риск для здоровья. Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Нина Зубова напомнила, что опасность могут представлять ядовитые растения, змеи, грибы, укусы насекомых, а также перегрев и переохлаждение. У аллергиков после укусов или контакта с растениями возможны сильные реакции.

Чтобы снизить риски, специалист советует брать с собой аптечку: антисептик, антигистаминные препараты, активированный уголь, пинцет для удаления клещей. Не лишними будут вода, фонарик, спички и навигатор. При отравлении растениями или грибами стоит вызвать рвоту, принять уголь и много пить, после чего немедленно обратиться к врачу. При травмах главное — остановить кровь: наложить повязку или жгут и отметить время.

Зубова также подчеркнула: людям с болезнями сердца, лёгких, диабетом, беременным и тем, кто страдает эпилепсией, лучше не ходить в лес в одиночку. Недавно в Подмосковье спасатели два километра несли женщину с инсультом, случившимся во время "тихой охоты".

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.