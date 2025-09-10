Поход в лес может закончиться больницей: о чём забывают даже опытные грибники

1:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Поход в лес — это не только отдых, но и риск для здоровья. Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Нина Зубова напомнила, что опасность могут представлять ядовитые растения, змеи, грибы, укусы насекомых, а также перегрев и переохлаждение. У аллергиков после укусов или контакта с растениями возможны сильные реакции.

Чтобы снизить риски, специалист советует брать с собой аптечку: антисептик, антигистаминные препараты, активированный уголь, пинцет для удаления клещей. Не лишними будут вода, фонарик, спички и навигатор. При отравлении растениями или грибами стоит вызвать рвоту, принять уголь и много пить, после чего немедленно обратиться к врачу. При травмах главное — остановить кровь: наложить повязку или жгут и отметить время.

Зубова также подчеркнула: людям с болезнями сердца, лёгких, диабетом, беременным и тем, кто страдает эпилепсией, лучше не ходить в лес в одиночку. Недавно в Подмосковье спасатели два километра несли женщину с инсультом, случившимся во время "тихой охоты".