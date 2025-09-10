Россияне рискуют лишиться участков: вот за что теперь изымают землю

Правда ТВ

В России с 1 сентября вступили новые правила, которые касаются владельцев земли. Теперь участки могут признать "неиспользуемыми" и изъять через суд, если хозяин не выполнит предписание надзорных органов.

Как напомнила юрист Светлана Стрежнёва, признаками неосвоенного участка считаются: свалка или загрязнение отходами более чем на половине территории, заросли сорной травы и кустарников выше метра, а также отсутствие построек в установленные сроки — пять лет для строительства, семь лет для ИЖС. Если дом или постройки уже есть, их нужно поддерживать в нормальном состоянии, не допуская разрушений.

Цель новых правил — заставить собственников эффективно использовать землю. Но если они игнорируют требования, участок рискует перейти в другую собственность по решению суда.