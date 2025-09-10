Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Россияне рискуют лишиться участков: вот за что теперь изымают землю

0:55
Правда ТВ

В России с 1 сентября вступили новые правила, которые касаются владельцев земли. Теперь участки могут признать "неиспользуемыми" и изъять через суд, если хозяин не выполнит предписание надзорных органов.

Как напомнила юрист Светлана Стрежнёва, признаками неосвоенного участка считаются: свалка или загрязнение отходами более чем на половине территории, заросли сорной травы и кустарников выше метра, а также отсутствие построек в установленные сроки — пять лет для строительства, семь лет для ИЖС. Если дом или постройки уже есть, их нужно поддерживать в нормальном состоянии, не допуская разрушений.

Цель новых правил — заставить собственников эффективно использовать землю. Но если они игнорируют требования, участок рискует перейти в другую собственность по решению суда.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.