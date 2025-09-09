Жизнь во Вселенной уже не кажется фантастикой: найден первый реальный след

Учёные сделали сенсационное заявление: на экзопланете K2-18b, что находится в 124 световых годах от Земли, впервые обнаружены молекулы, которые на нашей планете вырабатывают только живые организмы. Атмосферу планеты с помощью телескопа Джеймса Уэбба изучила команда из Кембриджского университета. В спектре нашли диметилсульфид и диметилдисульфид — вещества, которые на Земле выделяют фитопланктон и бактерии.

Исследователи отмечают: количество этих молекул там может быть в тысячи раз больше, чем у нас. При этом аммиак, который обычно накапливается в атмосфере без океанов, на планете не обнаружен. Это может говорить о наличии водных масс, которые его поглощают. То есть K2-18b вполне может оказаться океаническим миром.

Но рано делать окончательные выводы. Точность данных сейчас около 99,7 процента — это высокий уровень, но до научного "подтверждения" ещё далеко. Королевский астроном Шотландии Кэтрин Хейманс напоминает: нельзя исключать, что похожие вещества образуются и геологическим путём.

Руководитель исследования Никку Мадхусудан называет открытие поворотным моментом в поисках внеземной жизни. И даже если жизнь там окажется не похожей на земную, K2-18b уже считается самым перспективным кандидатом в этой гонке.