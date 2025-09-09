Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Попрощайтесь с гортензиями: садоводы советуют отказаться от них — и вот почему

1:24
Правда ТВ

Гортензии долгие годы были любимцами садоводов. Пышные кусты с крупными цветами украшали дворы и клумбы. Но климат меняется, и эксперты всё чаще советуют отказаться от этих растений.

Главная проблема — жара и засуха. Гортензии любят мягкую погоду и влажную почву. Сегодня же лето становится суше и жарче. Даже в тени кусты вянут, листья сохнут, а цветы бледнеют. Один владелец питомника рассказал, что во время жары 2022 года потерял до 70 процентов коллекции, хотя поливал растения каждый день.

Больше воды не спасает. Наоборот, в жарких условиях переувлажнение вызывает грибковые болезни. Даже засухоустойчивые сорта не выдерживают новых реалий.

Но есть замена. Ландшафтные дизайнеры советуют выбирать растения, которым комфортно в таких условиях. Это лаванда, русский шалфей, цефалофус, декоративные злаки, эхинацея и рудбекия. Они яркие, стойкие и требуют меньше ухода.

Специалисты говорят: пора перестраивать подход к саду. Вместо того чтобы бороться с природой, лучше подбирать культуры, которые в ней процветают. Тогда сад будет красивым и живым, даже без гортензий.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.