Попрощайтесь с гортензиями: садоводы советуют отказаться от них — и вот почему

Правда ТВ

Гортензии долгие годы были любимцами садоводов. Пышные кусты с крупными цветами украшали дворы и клумбы. Но климат меняется, и эксперты всё чаще советуют отказаться от этих растений.

Главная проблема — жара и засуха. Гортензии любят мягкую погоду и влажную почву. Сегодня же лето становится суше и жарче. Даже в тени кусты вянут, листья сохнут, а цветы бледнеют. Один владелец питомника рассказал, что во время жары 2022 года потерял до 70 процентов коллекции, хотя поливал растения каждый день.

Больше воды не спасает. Наоборот, в жарких условиях переувлажнение вызывает грибковые болезни. Даже засухоустойчивые сорта не выдерживают новых реалий.

Но есть замена. Ландшафтные дизайнеры советуют выбирать растения, которым комфортно в таких условиях. Это лаванда, русский шалфей, цефалофус, декоративные злаки, эхинацея и рудбекия. Они яркие, стойкие и требуют меньше ухода.

Специалисты говорят: пора перестраивать подход к саду. Вместо того чтобы бороться с природой, лучше подбирать культуры, которые в ней процветают. Тогда сад будет красивым и живым, даже без гортензий.