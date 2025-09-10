Батареи дешевеют, а электромобили дорожают: в чём скрытый парадокс

Цены на аккумуляторы для электромобилей падают, но сами машины остаются дорогими. Учёные отмечают: за последние десять лет стоимость батарей снизилась с тысячи долларов за киловатт-час до 139. Казалось бы, это должно было удешевить машины. Но в США средняя цена электрокара наоборот выросла — с 44 тысяч долларов в 2011 году до более чем 71 тысячи в 2023-м.

Почему так происходит? Исследователи объясняют: дело не только в батареях. Да, они дорогие и требуют лития и кобальта, но их доля в цене автомобиля падает и сегодня составляет лишь около 16 процентов. Влияют и другие факторы. Автопроизводители в США делают машины с большими батареями и множеством дорогих функций, а это толкает цену вверх.

В Европе и особенно в Китае картина иная. Там благодаря конкуренции и субсидиям можно купить электрокар дешевле: например, китайский Wuling Mini EV стоит меньше пяти тысяч долларов.

Авторы исследования считают, что политика субсидий в нынешнем виде малоэффективна. Государства тратят миллиарды, но покупатели не видят снижения цен. Эксперты предлагают менять подход: стимулировать производителей только тогда, когда машины реально становятся доступнее. Иначе массовый переход на "электрички" затянется, а вместе с ним и снижение выбросов.