У каждой клетки — свой любимый оттенок: карта мозга удивила исследователей

Учёные в Германии нашли ответ на старый вопрос: одинаково ли люди видят цвета. Оказалось, что да. Исследование, опубликованное в Journal of Neuroscience, показало: мозг разных людей реагирует на цвета очень похоже.

Команда Андреаса Бартельса и Михаэля Баннерта из университета и института Макса Планка в Тюбингене использовала фМРТ, чтобы проследить, как участники эксперимента смотрят на разные цвета. Данные превратили в карту мозговой активности и обучили компьютерную модель. Она смогла предсказать, какой цвет видит новый человек, только по активности его мозга.

Учёные заметили и ещё один эффект. Разные оттенки активировали чуть разные зоны зрительной коры, а отдельные клетки реагировали на свои "любимые" цвета. Эти особенности совпадали у разных людей.

Бартельс говорит, что теперь можно уверенно утверждать: когда один человек видит красный или зелёный, его мозг работает почти так же, как у другого. Коллега Баннерт добавляет, что это подтверждает: в наших мозгах есть общая схема кодирования цвета.

Эксперт по цвету Дженни Бостен из британского университета Сассекса призналась, что удивлена. По её словам, такие данные не совсем укладываются в существующие теории. Но если выводы подтвердятся, это может изменить наше понимание работы зрительной системы.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
