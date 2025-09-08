Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Тайный недуг Мэрайи Кэри? Странное поведение певицы на сцене вызвало тревогу у поклонников

Поклонники выразили серьёзную обеспокоенность состоянием здоровья Мэрайи Кэри. Поводом стало её недавнее выступление, во время которого певица демонстрировала странное поведение.

56-летняя артистка почти не двигалась на сцене, а при попытке ходьбы едва держалась на ногах. При этом вокал Кэри сохранил свою мощь и качество.

Многочисленные вопросы от фанатов появились в социальных сетях сразу после концерта.

"Похоже, Мэрайя Кэри испытывает ужасную боль при ходьбе. С ней всё в порядке?" — цитирует издание RadarOnline одного из пользователей.

Некоторые предположили, что состояние может быть связано с биполярным расстройством певицы. Диагноз был поставлен Кэри в 2001 году.

Ситуацию мог усугубить тяжёлый год, когда артистка потеряла мать и сестру. Представители певицы воздерживаются от комментариев относительно её здоровья. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
