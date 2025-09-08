Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Шаман струсил? Депутат бросил камень в певца из-за молчания в скандале Мизулиной и Крида

Певец Шаман (Ярослав Дронов) подвергся критике на фоне разгоревшегося конфликта общественницы Екатерины Мизулиной и певца Егора Крида. Поводом для спора стал концерт артиста в "Лужниках".

Анонимный парламентарий резко высказался о поведении Дронова в этой ситуации. Его мнение приводит Telegram-канал "Свита короля".

"В мире артистов мало настоящих мужиков, вот и Шаман в этой истории с Кридом не ведёт себя как мужик", — заявил депутат.

По его словам, музыкант ведёт себя инфантильно, не защищая свою женщину от нападок.

Ранее на сторону Мизулиной открыто встал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В видеообращении он заявил, что Крид неправ, и пригласил его для личной беседы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
