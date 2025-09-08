Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Без Пескова, но с размахом: Навка показала, как отпраздновала 11-летие дочери

Татьяна Навка провела масштабное празднование дня рождения своей дочери Надежды, которой исполнилось 11 лет. Торжество состоялось в начале сентября, хотя сама дата рождения пришлась на август.

На празднике присутствовали известные гости, включая певиц Жасмин и Елену Север.

"Я очень рада, что Леночка моя дорогая с нами как всегда! Я тебя очень люблю!", — тепло отозвалась Навка о Север.

Организация праздника отличалась роскошью — были приглашены профессиональные фотографы, установлены большие батуты и организована игра в лазертаг для детей.

Дмитрия Пескова, отца девочки, на мероприятии не было.

Завершился вечер традиционным выносом торта "Наполеон" для именинницы. Навка активно делилась подробностями праздника в своём блоге, демонстрируя масштабы торжества.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
